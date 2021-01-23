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    زلزال في محافظة شاهبوز

    ٢٣.٠١.٢٠٢١ [١٩:٣١]

    باكو، 23 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    وقع محافظة شاهبوز الاذربيجانية زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر في المركز وعلى عمق 10 كم.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال احس بقوة 3 درجات في 4 مناطق سكنية قريبة.

    وقع الزلزال في الساعة 17:22 بالتوقيت المحلي في 23 يناير.

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