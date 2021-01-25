مقتل 696 شخص جراء 1587 حادث مروري على نطاق البلد العام الماضي

باكو، 25 يناير، أذرتاج

قالت الداخلية إن 696 شخص لقوا مصرعهم و1410 آخر أصيبوا بجروح مختلفة الخطرة جراء 1587 حادث مروري وقعت على نطاق البلد خلال العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية أن 460 حادث مروري وقعت في العاصمة خلال الفترة المذكورة مما أودى بحياة 169 شخص واصاب 387 آخر.

قالت الداخلية إن 1534 حادث مروري وقعت بخرق قواعد حركة المرور من قبل السواق و42 حادثا مروريا من قبل المشاة. كما وقعت 7ر42 في المائة او 656 حادث منها بسبب تجاوز السرعة المحددة و30 في المائة او 466 حادث منها بسبب انتهاك قواعد التجاوز والتخطي للمسلك القادم.

و664 حادث مروري او 8ر41 في المائة منها وقعت بدهس المشاة و529 حادث او 33 في المائة بالصدام.

ومن ال696 شخص الذين لقوا مصرعهم 320 ماش و194 سائق و158 راكب و20 راكب دراجة هوائية ومن ضمنهم 131 مرأة و35 طفلا وقاصرا.

واكدت الداخلية على أن الارقام المذكورة ما زالت تثير القلق الخطر رغم انها انخفضت قياسا الى عام 2019م قدر 283 حادث او 1ر15 في المائة وعدد القتلى قدر 125 شخص او 2ر15 في المائة وعدد المصابين 292 شخص او 2ر17 في المائة.