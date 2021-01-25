باكو، 25 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 26 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب ضعيف صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية غربية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-5 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكوّن ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية معتدلة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-2 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.