باكو، 28 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 29 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة أساسا وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-7 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة والمثلجة لدى المناطق الجبلية ليلا وصباحا ووتكوّن ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 8-12 مئوية نهارا وبين 4-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 4-8 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.