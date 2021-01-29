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    أول قطار تركي يصل إلى روسيا عبر سكة حديد باكو - تبيليسي – قارص

    ٢٩.٠١.٢٠٢١ [١٦:٤٧]

    باكو، 26 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    تم إطلاق مشروع آخر بصيغة التعاون الثلاثي في مجال السكك الحديدية بين أذربيجان وتركيا وروسيا. وصل قطار الحاويات التركي الأول إلى روسيا عن طريق سكة الحديد باكو – تبيليسي- قارص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة سكك الحديد الاذربيجانية للحاويات ان القطار المكون من 15 حاوية توجه إلى محطة "فورسينو" الروسية. من المتوقع أن يصل قطار التصدير التركي الذي انطلق من مدينة أنقرة خلال 12 يوما إلى روسيا. إن القطار المكون من حاويات 40 قدما عبارة عن الأدوات المنزلية التركية. يبلغ الوزن الإجمالي للبضائع 150 طن.

    وسيصل القطار إلى روسيا من تركيا وجورجيا وأذربيجان عبر سكة حديد باكو - تبليسي - قارص وممر النقل "الشمال والجنوب".

    يشغل هذا القطار سكك الحديد للحاويات الاذربيجانية و"ج ر لوجيستيك" الجورجية و"باسيفيك يورآسيا لوجستيك" التركية ولوجستيات السكك الحديدية الروسية.

    يذكر انه في نهاية العام الماضي وصل قطارا الحاويات التركي الى مدينة سيان الصينية من تركيا عبر اذربيجان.

    AZERTAG.AZ : أول قطار تركي يصل إلى روسيا عبر سكة حديد باكو - تبيليسي – قارص
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