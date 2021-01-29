باكو، 29 يناير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 30 يناير كانون الثاني الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وممطرة أحيانا طول اليوم مع احتمال أمطار غزيرة على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-4 مئوية ليلا وبين 6-8 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 759 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة والمثلجة لدى المناطق الجبلية ليلا وصباحا مع احتمال كثافة الهطول في مناطق مختلفة وتكوّن ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-4 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 6-9 مئوية نهارا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة أحيانا وتساقط الثلج في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وتكون ضباب في بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة أحيانا وتساقط الثلج على مناطق مختلفة وانقطاع الهطول الى المساء تدريجيا وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانا وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر نهارا.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة أحيانا وتساقط الثلج على مناطق مختلفة وتكون ضباب على بعض المناطق المختلفة وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-3 مئوية ليلا وبين 5-8 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة أحيانا وتساقط الثلج على بعض المناطق وتكون ضباب أحيانا في بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-4 مئوية ليلا وبين 4-8 مئوية نهارا وبين 4-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 2-0 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة أحيانا مع احتمال أمطار غزيرة في بعض المناطق المختلفة وتكون ضباب في بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-4 مئوية ليلا وبين 6-9 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة أحيانا مع احتمال أمطار غزيرة في بعض المناطق وتساقط الثلج في المناطق الجبلية وتكون ضباب ليلا وصباحا لدى مناطق مختلفة وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-5 مئوية ليلا وبين 6-8 مئوية نهارا وبين 1-3 مئوية ليلا وبين 3-5 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية