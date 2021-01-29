نائب وزير البيئة والثروة الطبيعية: أعمال تقييم الأضرار جارية لدى محميات طاش آلتي وأراز بويو وبسيط شاي

باكو، 29 يناير، أذرتاج

قال وقار كريموف إن اعمال التقييم الاولي للأضرار الملحقة بالاراضي المحررة من الاحتلال قد انطلقت ونخطط جلب خبراء عن الاتفاقيات والمنظمات الدولية التي نحظى بعضويتها في المراحل التالية الى اعمال التقييم هذه لأنه من الواجب الاخذ بعين الاعتبار مواقف خبراء دوليين في اعمال التقييم المذكورة لألا تواجه نتيجةٌ للتقييم مناقشة أرمينيا والقوى الموالية للأرمن في المراحل التالية وفي الوقت الحاضر تجري اعمال تقييم الاضرار الملحقة بمحميات طاش آلتي وأراز بويو وبسيط شاي.

أفادت أذرتاج عن كريموف نائب وزير البيئة والثروة الطبيعية قوله في مؤتمر صحفي عقده في الاوضاع البيئية لدى الاراضي المحررة من الاحتلال والاعمال المنفذة والمنوطة فيها اليوم إن أذربيجان فيها 10 متنزهات وطنية و20 محمية طبيعية وطنية ناشطة وهي تكسب بأهمية بالغة في حماية التنوع البيئي والمناظر الطبيعية وفي الاراضي المحررة من الاحتلال 6 محميات طبيعية خاصة وهي بسيط شاي وقراكول وطاش آلتي ولاتشين وقبادلي وأراز بويو.