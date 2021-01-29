نائب وزير البيئة والثروة الطبيعية: الأرمن أبادوا اكثر من 54 الف هيكتار من أراضي الغابات

باكو، 29 يناير، أذرتاج

قال فردوسي علييف إن 54 الفا و328 هيكتار من اراضي الغابات ابيدت خلال مدة 30 سنة من قبل الارمن لدى الاراضي المحررة من الاحتلال وهذه الارقام مسجلة على اساس لقطات القمر الصناعي.

أفادت أذرتاج عن علييف نائب وزير البيئة والثروة الطبيعية قوله في مؤتمر صحفي عقده 29 يناير اليوم في الاوضاع البيئية لدى الاراضي المحررة من الاحتلال والاعمال المنفذة والمنوطة إن بيئة البلد هي الاكثر تضررا خلال 30 سنة من الاحتلال الأرميني وقد انطلقت عملية التخضير والتشجير في تلك الاراضي.