نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف توجه بإعادة تأهيل الاراضي المعرضة للإرهاب البيئي من قبل أرمينيا

باكو، 29 يناير، أذرتاج

قال سورخاي شكوروف إن مشاهدة نتائج احتلال أرمينيا خلال 30 سنة مشاهدة علانية قد هزتنا جميعا حيث أن تدمير الغابات تدميرا بلا هوادة وتلويث المياه ونهب الثروات الطبيعية وسائر الجرائم تدل على ارتكاب الارهاب البيئي ليس ضد بلدنا فقط بل ولكن ضد الكرة الأرضية ايضا.

أفادت أذرتاج شكوروف المدير التنفيذي للجمعية الأهلية "إيديا" قوله في مؤتمر صحفي عقده 29 يناير في الاوضاع البيئية في الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني والاعمال المنفذة والمنوطة فيها إن نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة الجمعية الأهلية "إيديا" ورئيستها ليلى علييفا وجهت الجمعية باتخاذ تدابير ترمي اعادة تأهيل الاراضي المعرضة للارهاب البيئي من قبل أرمينيا وتتخذ الجمعية في المرحلة الاولية تدابير في تقييم الثروات الطبيعية في الاراضي المحررة من الاحتلال والخطوة التالية والأصعب هي اعادة تأهيل تلك الاراضي ومن المخطط جلب المنظمات الدولية وشركائنا بما فيه شبابنا الى تلك العملية.