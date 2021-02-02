هزات ارضية في شاماخي

الخارجية: من المسغرب أن يصرح الاتحاد الاوروبي بطلب اطلاق سراح جنود أرمينيا وليسوا بأسراء

لا تقبل أذربيجان إلا علاقات متساوية الحقوق وسنرد بالمثل على كل من أقدم على ذلك