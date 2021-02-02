  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    هزات ارضية في شاماخي

    ٠٢.٠٢.٢٠٢١ [٠٠:١٦]

    باكو، 1 فبراير، أذرتاج

    سجل مركز رصد الزلازل هزات ارضية في اراضي محافظة شاماخي.

    أفادت أذرتاج عن بيان المركز أن الزلزال وقع على بعد 2 كم عن محطة بئر قولو الساعة 20.13 حسب التوقيت المحلي 1 فبراير وشعر به في شاماخي بقوة 3 درجات.

    وقع الزلزال في العمق البالغ 7 كم.

    AZERTAG.AZ :هزات ارضية في شاماخي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٣٤]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    ٣٠.٠١.٢٠٢١ [٠١:١١]
    نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف توجه بإعادة تأهيل الاراضي المعرضة للإرهاب البيئي من قبل أرمينيا
    ٢٩.٠١.٢٠٢١ [٢٣:٤٣]
    نائب وزير البيئة والثروة الطبيعية: الأرمن أبادوا اكثر من 54 الف هيكتار من أراضي الغابات
    ٢٩.٠١.٢٠٢١ [٢١:٥‎٩]
    نائب وزير البيئة والثروة الطبيعية: أعمال تقييم الأضرار جارية لدى محميات طاش آلتي وأراز بويو وبسيط شاي
    هزات ارضية في شاماخي