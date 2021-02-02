هزات ارضية في شاماخي
AzerTAg.az
٠٢.٠٢.٢٠٢١ [٠٠:١٦]
باكو، 1 فبراير، أذرتاج
سجل مركز رصد الزلازل هزات ارضية في اراضي محافظة شاماخي.
أفادت أذرتاج عن بيان المركز أن الزلزال وقع على بعد 2 كم عن محطة بئر قولو الساعة 20.13 حسب التوقيت المحلي 1 فبراير وشعر به في شاماخي بقوة 3 درجات.
وقع الزلزال في العمق البالغ 7 كم.
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