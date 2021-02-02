زلزال في بحر الخزر
AzerTAg.az
٠٢.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٤٤]
باكو، 2 فبراير / شباط، )أذرتاج(
وقع زلزال في بحر الخزر 2 فبراير.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز رصد الزلازل لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزة الارضية وقعت الساعة 13:03 حست التوقيت المحلي.
وقال إن الزلزال شعر به لدى المحافظات الساحلية بقوة 3.5 درجات.
وقع الزلزال على عمق 58 كم.
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