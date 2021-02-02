تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة – صور

باكو، 2 فبراير، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" في 2 فبراير اليوم يقع على عنوان حي نظامي شارع علي ولييف رقم 7 و7أ بين بنايات سكنية كثيرة الطوابق يسكنها نحو 3000 مواطن.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية.

كما غرست 200 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير المحيط عموما وأقيمت 6 عرائش فيها وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات.