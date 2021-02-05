باكو، 5 فبراير (أذرتاج) وصل قطار الحاويات الى ميناء باكو متوجها الى سيان الصينية من انقرة عبر سكة حديد باكو – تبيليسي – قارس. افادت وكالة أذرتاج أن القطار يواصل حركته بناء على الجدول الزمني المحدد دون تأخر. سيتم توصيل الشحن على متن سفينة "بيكيت أتا" لنقل القطار الى ميناء اكطاو بكازاخستان. يجب الذكر ان قطار الحاويات بين انقرة – سيان سيقطع مسافة تبلغ 7 آلاف و792 كم مرورا بالقارتين والبحرين و5 بلدان. تشغل القطار الذي يحمل 42 حاوية بالمنتجات المعدنية اعضاء كونسورسيوم النقل الدولي العابر لبحر الخزر – سكك الحديد الاذربيجانية، سكك الحديد أكسبرس الكازاخستانية وج ر لوجيستيك الجورجية وباسيفيك ايراسيا لوجيستيكس التركية.

AZERTAG.AZ : وصول قطار الحاويات التركي الى باكو في طريقه الى الصين

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