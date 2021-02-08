خبر استئناف عمل ميترو باكو في 15 فبراير لا يناسب الحقيقة

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

أعلنت ادارة ميترو باكو ان الاخبار المتناقلة في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام عن استئناف عمل ميترو انفاق باكو في 15 فبراير لا تناسب الحقيقة.

قالت ادارة ميترو لأذرتاج ان استئناف عمل ميترو باكو متعلق بقرار من مقر العمليات لدى مجلس الوزراء، نظرا لان عمل ميترو باكو يُنظم على اساس القرارات الصادرة عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في فترة نظام الحجر الصحي الخاص.