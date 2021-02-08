زلزال في شاماخي
AzerTAg.az
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٤٧]
باكو، 8 فبراير / شباط، (أذرتاج)
وقع زلزال في أرض محافظة شاماخي الأذربيجانية اليوم بالتوقيت المحلي 08:12.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.8 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 3 كم.
ولم يشعر الزلزال.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٢٢]
٠٧.٠٢.٢٠٢١ [١٦:١٤]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٣٧]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٠٠:٤٦]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٤٢]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:١٦]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٣٦]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٥٤]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٠١]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٣٠]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٢٦]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٤٢]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٢٥]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٠٤]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٣٨]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٥٩]
٠٤.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٣٧]
٠٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٢٣]
٢٩.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢١]
٢٩.٠١.٢٠٢١ [١٣:١٢]
٢٦.٠١.٢٠٢١ [٠٩:٠٩]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٠٩]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٤٧]
٠٧.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٥٧]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٤٩]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٢٢]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٤٧]
٠٧.٠٢.٢٠٢١ [١٦:١٤]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٣٧]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٠٠:٢١]
٠٦.٠٢.٢٠٢١ [٠٠:١٠]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٢:٢٤]
٠٥.٠٢.٢٠٢١ [٢١:١٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك