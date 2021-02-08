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    زلزال في شاماخي

    ٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٤٧]

    باكو، 8 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    وقع زلزال في أرض محافظة شاماخي الأذربيجانية اليوم بالتوقيت المحلي 08:12.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.8 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 3 كم.

    ولم يشعر الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال في شاماخي
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