باكو، 8 فبراير / شباط، (أذرتاج) وقع زلزال في أرض محافظة شاماخي الأذربيجانية اليوم بالتوقيت المحلي 08:12. وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.8 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 3 كم. ولم يشعر الزلزال.

AZERTAG.AZ : زلزال في شاماخي

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