زلزالان في أراضي محافظة حاجيقبول

باكو، 8 فبراير / شباط، (أذرتاج)

وقع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختير في أرض محافظة حاجيقبول الأذربيجانية اليوم بالتوقيت المحلي 08:10.

وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن مركز الزلزال كان على عمق 3 كم تحت سطح الارض. وقعت الهزة الأرضية وقعت على بعد 32 كيلومتراً من محطة علي بايراملي.

وقع زلزال ثاني بقوة 3.9 درجات على بعد 31 كيلومترا من محطة قوبوستان بالتوقيت المحلي 08:11.

ولم يشعر الزلزال.