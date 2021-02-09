أذربيجان والمملكة المتحدة توقعان مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البيئة
AzerTAg.az
٠٩.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٠٥]
باكو، 9 فبراير / شباط، (أذرتاج)
اجتمع وزير البيئة والموارد الطبيعية مختار باباييف مع يندي مورتو وزيرة الدولة البريطانية للجوار الأوروبي والأمريكتين على هامش زيارتها أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة البيئة والموارد الطبيعية ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الحد من تأثير تغير المناخ والإدارة السليمة للنفايات وبما في ذلك النفايات البلاستيكية ومكافحة التصحر وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك وناقشا آفاق التعاون.
كما وقع البلدان مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ.
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