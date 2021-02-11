باكو، 11 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 12 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة أساسا وتكوّن ضباب صباحا في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية شرقية تستبدل نهارا بجنوبية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وتكون ضباب في بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-7 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة وتكون ضباب أحيانا في بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب في بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-8 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب في بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-8 مئوية ليلا وبين 14-18 مئوية نهارا وبين 7-9 مئوية ليلا وبين 14-17 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية