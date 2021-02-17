ارتفاع موجات في بحر الخزر إلى 2.8 متر

باكو، 17 فبراير / شباط، (أذرتاج)

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 17 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن تقرير الهيئة انه تساقط الثلوج في قريز وقوصار وكدبك وشاهداغ وداشكسن.

شهدت بعض مناطق الجمهورية تساقط الامطار، حيث كانت كميات الامطار المسجلة 1 ملم في باكو وبيناه وسومغايت و2 ملم في آستارا و6 ملم في بيلاسوار و1 ملم في أغده ره وصابرآباد وبيلقان وبردعه وداشكسن وكدبك وقويقول ونفطآلان وكنجه وآغدام وبالاكن وزاقاتالا وقوبا وكيشتشاي ونفطجالا و4 ملم في لنكران و2 ملم في شمكير وطوفوز وشكي ومرزه وتارتار وزرداب وكوردمير ويارديملي وليريك وشاهداغ وآسطارا و3 ملم في جيرانجول وقويتشاي.

وجاء في البيان أن ارتفاع الموجات في بحر الخزر بلغ 2.8 متر.