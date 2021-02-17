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    زلزال في طوفوز

    ١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٢٧]

    باكو، 17 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    وقع زلزال في أرض محافظة طوفوز الأذربيجانية اليوم بالتوقيت المحلي 02:38.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.4 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 11 كم.

    ولم يشعر الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال في طوفوز
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