اول قطار حاويات صيني – اذربيجاني لهذا العام يصل الى باكو

باكو، 17 فبراير، أذرتاج

وصل اول قطار حاويات صيني اذربيجاني لهذا العام الى باكو.

افادت وكالة أذرتاج ان القطار الذي يحمل الشحن المختلط قطع المسافة 15 يوما من مدينة جبنغداو الصينية الى باكو. القطار متكون من 50 حاوية كل منها 40 قدما.

تم توصيل الحاويات الى ميناء آلات الاذربيجانية من ميناء آكطاو الكازاخستانية من خلال سفينة "بيكيت آتا". سترسل 15 حاوية منها الى تبيليسي العاصمة الجورجية.

نفذ المشروع بالتعاون بين أعضاء كونسورسيوم النقل الدول العابر لبحر الخزر وهي "ك ت ز اكسبرس" و"كونتينر لسكة الحديد الاذربيجانية " و"ج ر لوجستيكس وتيرمينالس".

يخطط نقل 50 قطار حاويات تقريبا بين الصين واذربيجان حتى نهاية العام.