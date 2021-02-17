  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    اول قطار حاويات صيني – اذربيجاني لهذا العام يصل الى باكو

    ١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٣٣]

    باكو، 17 فبراير، أذرتاج

    وصل اول قطار حاويات صيني اذربيجاني لهذا العام الى باكو.

    افادت وكالة أذرتاج ان القطار الذي يحمل الشحن المختلط قطع المسافة 15 يوما من مدينة جبنغداو الصينية الى باكو. القطار متكون من 50 حاوية كل منها 40 قدما.

    تم توصيل الحاويات الى ميناء آلات الاذربيجانية من ميناء آكطاو الكازاخستانية من خلال سفينة "بيكيت آتا". سترسل 15 حاوية منها الى تبيليسي العاصمة الجورجية.

    نفذ المشروع بالتعاون بين أعضاء كونسورسيوم النقل الدول العابر لبحر الخزر وهي "ك ت ز اكسبرس" و"كونتينر لسكة الحديد الاذربيجانية " و"ج ر لوجستيكس وتيرمينالس".

    يخطط نقل 50 قطار حاويات تقريبا بين الصين واذربيجان حتى نهاية العام.

    AZERTAG.AZ :اول قطار حاويات صيني – اذربيجاني لهذا العام يصل الى باكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٢.٢٠٢١ [١٦:١١]
    قطار الحاويات ينطلق من تركيا الى اذربيجان
    ٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٢٦]
    خبر استئناف عمل ميترو باكو في 15 فبراير لا يناسب الحقيقة
    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٢٤]
    وصول قطار الحاويات التركي الى باكو في طريقه الى الصين
    ٠٤.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٣٥‎]
    "إيروفلوت" تطلق رحلاتها في اتجاه موسكو - باكو – موسكو
    اول قطار حاويات صيني – اذربيجاني لهذا العام يصل الى باكو