باكو، 18 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 19 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة أساسا مع احتمال هطول ليلا في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-1 مئوية ليلا وبين 3-5 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 770 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة اساسا مع احتمال تساقط الثلوج لدى المحافظات الجبلية وفي سفوح الجلا وتكوّن ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-2 مئوية ليلا وبين 5-8 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر نهارا في الأراضي الجبلية.