تنفيذ 766 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
AzerTAg.az
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١١:٥٨]
باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)
تم تنفيذ 7 ملايين و809.2 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 753.3 ألف طن من الشحنات المنقولة أو 98.3 في المائة هو شحنات العبور والترانزيت.
وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 19.7 ألف شخص.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٤١]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٣٣]
١٦.٠٢.٢٠٢١ [١٦:١١]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٢٦]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٠٥]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٠:١٦]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [٠٩:٠٤]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٠٨]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٣٥]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٤:١٥]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٠٤]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٤١]
١٦.٠٢.٢٠٢١ [١٥:٥٩]
١٤.٠٢.٢٠٢١ [٠١:١٧]
١٣.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٣٠]
١٠.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٤٩]
١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٠:٠٨]
١٥.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٤٩]
١٥.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٣٣]
١٢.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٠٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢١ [١٨:١٩]
٠٣.٠٢.٢٠٢١ [١٩:٢٣]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٦]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:١٣]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٢٧]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [١٤:٢٣]
١٤.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٥٤]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٩:١٠]
١٨.٠٢.٢٠٢١ [١٣:٠٠]
١٧.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٥٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك