تنفيذ 766 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تم تنفيذ 7 ملايين و809.2 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 753.3 ألف طن من الشحنات المنقولة أو 98.3 في المائة هو شحنات العبور والترانزيت.

وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 19.7 ألف شخص.