انخفاض إنتاج سيارات الركاب في أذربيجان

باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تم أنتاج 96 سيارة في البلاد خلال شهر يناير أو 96 سيارة أقل من نفس الشهر من العام الماضي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم إنتاج منتجات بقيمة 22.7 مليون مانات في إنتاج الآلات والمعدات والمركبات الأخرى والسيارات والمقطورات. وانخفض إنتاج السيارات والمقطورات وشبه المقطورات بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وإنتاج المركبات الأخرى بنسبة 66.7 في المائة وإنتاج الآلات والمعدات بنسبة 23.5 في المائة.