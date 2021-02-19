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    قطار الحاويات المتوجه من الصين الى جورجيا يغادر اذربيجان

    ١٩.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٥‎٧]

    باكو، 19 فبراير، أذرتاج

    غادر قطار الحاويات الصيني الاول من نوعه في هذا العام اذربيجان متوجها الى جورجيا.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن سكة الحديد الاذربيجانية ان القطار متكون من 56 حاوية يتم نقلها بطلب من شركتي "مايرسك و MSC. تم توصيل الحاويات الى ميناء آلات الاذربيجاني بالسفينة من ميناء اكطاو. انطلق 41 منها من مدينة سيان و15 منها من مدينة جينقداو في الصين. يحمل القطار اساسا إطارات للسيارات.

    سيصل القطار غدا الى تبيليسي.

    يحقق المشروع في اطار التعاون بين اعضاء كونسورسيوم النقل الدولي العابر لبحر الخزر وهي KTZ Express و ADY Konteyner و MMCو GR Logistics and Terminals.

    AZERTAG.AZ :قطار الحاويات المتوجه من الصين الى جورجيا يغادر اذربيجان
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