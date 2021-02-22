باكو، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج) من المتوقع أن يتغير الطقس للمرة الثالثة في النصف الثاني من شهر فبراير. وستتحرك الكتل الهوائية في القطب الشمالي مباشرة من الشمال إلى الجنوب وتغطي أذربيجان. حاليًا، درجة الحرارة في وسط روسيا هي 10-15 درجة تحت المعدل الطبيعي و25-30 درجة تحت الصفر. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن رئيسة الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية الهيدرولوجية عمايرا تاقييفا أن آثار الإعصار البارد ستظهر في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد مساء 23 فبراير ومن المتوقع تساقط المزيد من الثلوج في تلك المناطق. ستتسبب الرياح القوية والثلجية في حدوث عواصف ثلجية. ستتجمد الطرق .

AZERTAG.AZ : عمايرا تاقييفا: من المتوقع أن يكون 24 فبراير أبرد يوم في هذا الشتاء

ستكون درجة الحرارة 4-5 مئوية تحت الصفر في أبشيرون

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