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    أذربيجان تبرم معاهدة جديدة مع شركة Wizz Air الهنغارية

    ٢٣.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٤٢]

    باكو، 23 فبراير، اذرتاج

    أبرمت اذربيجان معاهدة جديدة مع شركة Wizz Air الهنغارية.

    افادت وكالة اذرتاج ان اذربيجان وهنغاريا ستستأنفان تسيير الرحلات الجوية البينية بعد إلغاء التقييدات المفروضة بسبب الجائحة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تبرم معاهدة جديدة مع شركة Wizz Air الهنغارية
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