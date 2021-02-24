ارتفاع موجات في بحر الخزر إلى 6 أمتار

باكو، 24 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تكتسي كل مكان في أذربيجان بحلتها البيضاء.

وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية في الساعة 09:00 يوم 24 فبراير، تغير الطقس بشكل حاد في البلاد وفقد كانت تمطر وتساقط الثلوج الشديدة في بعض الأماكن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن تقرير الهيئة ان بعض مناطق الجمهورية شهدت تساقط الامطار، حيث كانت كميات الامطار المسجلة 18 ملم في باكو و16 ملم في ماشتاغا و8 ملم في بيناه و2 ملم في جويرة تشيلوف وبيراللهي و1 ملم في نفط داشلاري وسومغايت و23 ملم في آستارا و15 ملم في لنكران و8 ملم في مرزه وقوبا و7 ملم في ليريك و6 ملم في غاباله و5 ملم في خالتان و4 ملم في صاريباش (قاخ) وأوغوز وشابران وآلتيأغاج وخاجماز و3 ملم في قوصار و2 ملم شكي وأغصو وقريز وقويته به و1 ملم زاقاتالا وشكي ومينقجيوير ويفلاخ وجعفرخان وحاجيقبول وبيلاسوفار ويارديملي.

وجاء في البيان أن ارتفاع الموجات في بحر الخزر بلغ 6 أمتار.

بلغت سماكة الثلوج في صاريباش (قاخ) 47 سم وفي شاه داغ 27 سم وفي قوبا وداشكسن 18 سم وفي ليريك 16 سم وفي قيريز 14 سم وفي آلتيأغاج وكدبك 12 سم وفي خالتان 11 سم وفي قويقول 10 سم وفي مرزه 9 سم وفي قوصار 8 سم وفي كيشتشاي (شكي) وآغصو 7 سم وفي ماشتاغا 5 سم وفي أوغوز وغابله 3 سم وفي آستارا 2 سم وفي قويتشاي ويارديملي وخاجماز وشكي وقويته به 1 سم.