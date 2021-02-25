باكو، 25 فبراير، أذرتاج تبدأ شركة الطيران الباكستانية تسيير رحلة جوية مباشرة بين لاهور وباكو. أفادت أذرتاج نقلا عن الشركة ان الرحلات الجوية ستنظم مرتين في الاسبوع ابتداء من 14 مارس من لاهور الى باكو. كذلك تخطط الشركة رحلات الى افغانستان وأوزبكستان.

AZERTAG.AZ : شركة الطيران الباكستانية تبدأ تسيير رحلة مباشرة بين لاهور وباكو

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