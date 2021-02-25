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    يتوقع استئناف الرحلة بين كييف وباكو

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢١ [١٢:٥‎٩]

    باكو، 25 فبراير، أذرتاج

    تخطط شركة الخطوط الجوية الأوكرانية في استئناف الرحلات المباشرة من كييف الى باكو أفادت أذرتاج نقلا عن الشركة انه يتوقع تسيير رحلات مباشرة من كييف الى باكو مرتين في الاسبوع (الثلاثاء والسبت) ابتداء من 13 مارس.

    أعلنت الشركة بدء بيع تذاكر الطيران.

    AZERTAG.AZ :يتوقع استئناف الرحلة بين كييف وباكو
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