  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور)

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٥‎٩]

    باكو، 25 فبراير، أذرتاج

    خلقت المناظر الشتوية جمالا خلابا في المتنزهات الوطنية في أذربيجان.

    افادت وكالة أذرتاج ان وزارة البيئة والثروات الطبيعية تدعو هواة السياحة البيئية الى المتنزهات الوطنية للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة

    AZERTAG.AZ :وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٣]
    يتوقع الجو الغني بالاوكسجين في البلد
    ٢٤.٠٢.٢٠٢١ [١٥‎:٤٣]
    ارتفاع موجات في بحر الخزر إلى 6 أمتار
    ٢٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:١٨]
    عمايرا تاقييفا: من المتوقع أن يكون 24 فبراير أبرد يوم في هذا الشتاء
    ستكون درجة الحرارة 4-5 مئوية تحت الصفر في أبشيرون
    ١٨.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:١٣]
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور) وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور)