وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور)
AzerTAg.az
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٥٩]
باكو، 25 فبراير، أذرتاج
خلقت المناظر الشتوية جمالا خلابا في المتنزهات الوطنية في أذربيجان.
افادت وكالة أذرتاج ان وزارة البيئة والثروات الطبيعية تدعو هواة السياحة البيئية الى المتنزهات الوطنية للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة
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