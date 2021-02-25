يتوقع الجو الغني بالاوكسجين في البلد
AzerTAg.az
٢٥.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٣]
باكو، 25 فبراير، أذرتاج
ابتداء من 26 فبراير حتى آخره ستكون اراضي البلد تحت تأثير مجال الضغط العالي نسبيا. سيود البلد الطقس الغني بالاوكسجين وغير الممطر أساسا وبالرياح المعتدلة.
قالت مديرة مكتب الارصاد الجوية جولشاد محمدوفا لوكالة اذرتاج ان درجة الحرارة سترتفع بالمقارنة مع اليوم الماضي لتشكل 4-8 درجات فوق الصفر نهارا في العاصمة الاذربيجانية. ليلة اليوم ستكون درجة الحرارة 0-1 تحت الصفر، لكن ليلة 27-28 من فبراير لا تنتظر درجة الحرارة تحت الصفر. سيكون الجو في المناطق حتى مساء 28 فبراير معتدلا وغير ممطر اساسا، وضبابي في بعض الاماكن.
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