  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    زلزال في بحر الخزر

    ٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٤:٠٥‎]

    باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

    وقع زلزال في بحر الخزر 2 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز رصد الزلازل لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزة الارضية وقعت الساعة 12:25 حست التوقيت المحلي.

    وقال إن الزلزال شعر به لدى المحافظات الساحلية بقوة 3.1 درجات.

    وقع الزلزال على عمق 42 كم.

    AZERTAG.AZ :زلزال في بحر الخزر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٣]
    يتوقع الجو الغني بالاوكسجين في البلد
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٥‎٩]
    وزارة البيئة تدعو هواة السياحة البيئية للاستمتاع بالمناظر الشتوية في المحميات الوطنية في اذربيجان (صور)
    ٢٤.٠٢.٢٠٢١ [١٥‎:٤٣]
    ارتفاع موجات في بحر الخزر إلى 6 أمتار
    ٢٢.٠٢.٢٠٢١ [٢٣:١٨]
    عمايرا تاقييفا: من المتوقع أن يكون 24 فبراير أبرد يوم في هذا الشتاء
    ستكون درجة الحرارة 4-5 مئوية تحت الصفر في أبشيرون
    زلزال في بحر الخزر