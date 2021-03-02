زلزال في بحر الخزر
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠٢١ [١٤:٠٥]
باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)
وقع زلزال في بحر الخزر 2 مارس.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز رصد الزلازل لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزة الارضية وقعت الساعة 12:25 حست التوقيت المحلي.
وقال إن الزلزال شعر به لدى المحافظات الساحلية بقوة 3.1 درجات.
وقع الزلزال على عمق 42 كم.
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