آزال: من الممكن إعادة تفعيل تذاكر الرحلات الملغاة

باكو، 3 مارس، أذرتاج

أصدرت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية (AZAL)، آخذة بالاعتبار العديد من الاستفسارات، بياناً حول شروط إعادة تفعيل تذاكر الرحلات الملغاة بسبب جائحة COVID-19.

أبلغت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أذرتاج أنه يُسمح للركاب الذين اشتروا تذاكر الرحلات الملغاة لخطوط AZAL و Buta Airways الجوية بإعادة تفعيل تلك التذاكر إلى الرحلات الخاصة التي تديرها حاليًا شركات الطيران.

وبالتالي، يُعرض على ركاب AZAL إعادة إصدار تذكرة مجاناً عن طريق تغيير تاريخ الرحلة مع الاحتفاظ بالمسار السابق. يمكن للمسافرين تغيير مسار الرحلة على جميع المسارات الحالية لشركة الطيران بدفع الفرق بين التعريفات.

يمكن للمسافرين الذين اشتروا تذاكر رحلات Buta Airways التي تم إلغاؤها بسبب جائحة COVID-19 إعادة التسجيل في رحلات AZAL الخاصة من خلال دفع الفرق بين التعريفات الجمركية.

يمكن للمسافرين الذين يشترون تذاكر رحلات طيران بوتا الملغاة إعادة توزيع تلك التذاكر على الرحلات الخاصة الحالية لشركة الطيران منخفضة الميزانية الحالية (أي مسار) دون أي رسوم إضافية.

يمكن لمسافري خطوطAZAL و Buta Airways الجوية تبديل التذاكر عبر موقعي “callcenter@butaairways.az” و“callcenter@butaairways.az” على التوالي ، وكذلك عنواني https://help.azal.az/hc/az/requests/new وhttps://help.butaairways.az/hc/az/requests/new على التوالي عبر علاقة الرد في مراكز الاتصال بشركات الطيران أو في مكان شراء التذاكر.

يمكن لركاب كلتا الشركتين إعادة إصدار التذاكر مرة واحدة فقط مجاناً.

يتم تقديم مستند في شكل قسيمة كبديل لإعادة سعر التذكرة. يمكن استخدام هذه القسيمة لمدة عامين من تاريخ شراء التذكرة الأصلية.

القسيمة صالحة لشراء التذاكر في جميع اتجاهات خطوطAZAL و Buta Airways.