نقل الحبوب والنخالة من روسيا إلى تركيا عبر سكة حديد باكو - تبليسي – قارس

باكو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)

تم نقل الحبوب والنخالة من روسيا الى تركيا عبر سكة حديد باكو – تبليسي – قارس.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم إرسال 780 طن من الحبوب في 13 عربة مغطاة من محطة تاتارسكايا الروسية (السكة الحديدية السيبرية الغربية) و480 طن من نخالة القمح في 8 عربات تحمل الحبوب من محطة شادرينسك (سكة حديد جنوب الأورال). تم تسليم البضائع المنقلة عبر محطة يالاما على الحدود الروسية الأذربيجانية إلى بويوك كيسك وثم إلى محطة أخالكلاكي في جورجيا. وتم إرسال الحبوب والنخالة إلى مدينة قارس التركية.

وتم تسليم إجمالي 4745 كيلومتر من بضائع الحبوب و4054 كيلومتر من نخالة القمح إلى المنطقة. تم نقل الشحنة بواسطة شركة "ADY Express " الأذربيجانية وشركة "RJD Logistics" الروسية وشركة "GR Logistics" الجورجية و"Pacific Eurasia Logistics" التركية.