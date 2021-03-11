زلزال إيران يشعر به في ناخجيوان
AzerTAg.az
١١.٠٣.٢٠٢١ [١٥:٤١]
باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج)
حدثت اليوم هزة أرضية بشدة 4.5 درجات على مقياس ريختر على أراضي إيران.
وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال وقع في الساعة 09:46 بالتوقيت المحلي. كان مركزه في عمق 7 كيلومترات تحت الأرض.
وشعر به مناطق جمهورية ناخجيوان الحكم الذاتي الأذربيجانية.
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