الوزير التركي: بعد تدشين باكو-تبيليسي-قارس انشئت شبكة النقل غير المنقطع من بكين الى لندن

اسطنبول، 12 مارس (أذرتاج).

بعد تدشين سكة الحديد باكو-تبيليسي-قارس انشئت شبكة النقل غير المنقطع من بكين الى لندن. تعمل قطاراتنا دون توقف من الصين الى روسيا واوروبا. يقوم هنا خط باكو-تبيليسي-قارس وخط مرمرة بالمهمة الواجبة.

افاد مراسل أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل كارا اسماعيل اوغلو اثناء تفقده مؤسسة لصنع القطارات السريعة في محافظة باليشيخ بولاية كيريك قلعة.

وقال الوزير ان البلد سيشهد قريبا تدشين سكة الحديد بين انقرة وسيواس مشيرا الى الاختبارات الاخيرة في هذا المجال. أضاف انه شهدت النقل الجوي والبري ركودا لمدة 3 اشهر في فترة الجائحة. بعد استئناف عمل المواصلات بمراعاة القواعد الصحية فإن عدد الركاب غير كاف.