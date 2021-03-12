مولود جاوش أوغلو: يجب إنشاء ممر النقل من قيرغيزستان إلى أذربيجان

بيشكيك، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

عقد مؤتمر صحفي حول نتائج زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إلى قيرغيزستان في 11 مارس.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية القيرغيزستانية ان مولود جاوش أوغلو ونظيره القرغيزي رسلان كازاكباييف أجابا على أسئلة الصحفيين.

وتحدث الوزيران عن أهمية الزيارة وقالا إنها شهدت محادثات مثمرة.

وقال رسلان كازاكباييف إنه خلال المحادثات تم إيلاء اهتمام خاص لتعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. اقترح الجانب التركي إنشاء صندوق استثمار قرغيزي تركي. وقد تم بالفعل إنشاء مثل هذا الصندوق بين قيرغيزستان وروسيا والمجر ويعمل بنجاح. قررنا زيادة حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى مليار دولار.

أشار مولود جاوش أوغلو إلى أنه يجب إزالة الحواجز في التجارة والنقل والخدمات اللوجستية. يجب إنشاء مراكز لوجستية في قيرغيزستان وتركيا وإنشاء ممر النقل من قيرغيزستان إلى أذربيجان. وثم يمكن نقل البضائع من قيرغيزستان بسهولة إلى جورجيا وتركيا وأوروبا عبر أذربيجان. واقترح وزير الخارجية التركي ضرورة تنفيذ مثل هذه المشاريع.

وقال رسلان كازاكباييف إن الرئيس القرغيزي صدير جاباروف يستعد للقيام بزيارة رسمية إلى تركيا. من المتوقع توقيع 8-9 وثائق خلال الزيارة. ستساهم هذه الزيارة على تعميق العلاقات.