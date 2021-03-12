باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج) أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 12 مارس. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن تقرير الهيئة انه تساقط الثلوج في معظم المناطق وشبه جزيرة آبشيرون. تراوحت سرعة الرياح في نفطآلان 20 متر / ثانية وفي تارتار 18 متر / ثانية ونفطجالا 32 متر / ثانية وساليان 22 متر / ثانية وسومقايت وجزيرة قوم 21 م/ث ونفط داشلاري 20 متر ثانية. وجاء في البيان أن ارتفاع الموجات في بحر الخزر بلغ 5.5 متر.

AZERTAG.AZ : ارتفاع موجات في بحر الخزر إلى 5.5 أمتار

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