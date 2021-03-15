باكو، 15 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 16 مارس أذار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة أساسا وتكوّن ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 759 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة اساسا هطول المطر احيانا وتساقط الثلج لدى المناطق الجبلية مع احتمال انقطاع الهطول نهارا وتكوّن ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.