تنفيذ 1.3 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)

تم تنفيذ مليون و384 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن مليونا و348.1 ألف طن من الشحنات المنقولة أو 97.4 في المائة هو شحنات العبور والترانزيت.

وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 39.2 ألف شخص.