باكو، 19 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 20 مارس أذار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 10-13 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال هطول المطر في بعض المحافظات الشمالية والغربية الى الليل وتساقط الثلج لدى المناطق الجبلية وتكوّن ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-7 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.