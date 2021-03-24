زلزالان في شاماخي
AzerTAg.az
٢٤.٠٣.٢٠٢١ [٢٢:٣٢]
باكو، 24 مارس / آذار، )أذرتاج)
وقع اليوم زلزالان في أراضي محافظة شاماخي الأذربيجانية.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال الأول بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختير وقع في الساعة 15:27 بالتوقيت المحلي، في 22 كم من محطة قوبوستان.
وكان الزلزال الثاني بقوة 3 درجات في الساعة 16:40.
ولم يشعر الزلزالين.
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