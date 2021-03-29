باكو، 29 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 30 مارس الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-8 مئوية ليلا وبين 12-14 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 773 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال هطول المطر في بعض المحافظات الجبلية نهارا وتكوّن ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-7 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-8 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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