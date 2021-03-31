باكو، 31 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 1 أبريل الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 12-15 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 771 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال هطول المطر في بعض المناطق ليلا وتكوّن ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية نهارا وبين 0-3 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال جو ممطر ليلا في بعض المناطق في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال جو ممطر ليلا في بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-3 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال هطول المطر ليلا وصباحا على بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-7 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال المطر وتساقط البرد ليلا على بعض المناطق وتكون ضباب أحيانا في بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-7 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال هطول المطر ليلا على بعض المناطق وتكون ضباب في بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال المطر ليلا على بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا وبين 3-5 مئوية ليلا وبين 8-12 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.