باكو، 1 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 2 أبريل الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب صباحا في بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-10 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال هطول المطر في بعض المناطق أحيانا والرعد وتساقط الثلج لدى المناطق الجبلية وتكوّن ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-8 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة احيانا طول اليوم في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-7 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال جو ممطر نهارا في بعض المناطق وتساقط البرد والثلج على المناطق الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها احيانا في بعض المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة احيانا مع احتمال تساقط البرد على بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها حين لآخر لدى مناطق مختلفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-8 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة مع احتمال الرعد وتساقط البرد على بعض المناطق وتكون ضباب أحيانا في بعض المناطق وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا وبين 0-3 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال هطول المطر الى الليل على بعض المناطق والرعد وتكون ضباب في بعض المناطق وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-8 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال المطر مساء على بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا وبين 4-7 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.