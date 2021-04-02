باكو، 2 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 3 أبريل الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وممطرة في النصف الاول من اليوم في بعض المناطق وتكون ضباب صباحا في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-10 مئوية ليلا وبين 13-16 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة احيانا مع احتمال هطول المطر الغزير في بعض المناطق والرعد وتساقط البرد والثلج لدى المناطق الجبلية وتكوّن ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 6-10 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا وبين 0-2 مئوية ليلا وبين 2-7 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المصحوبة بالرعد في بعض المناطق وتساقط الثلج لدى الأماكن الجبلية في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-7 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة مع احتمال تساقط البرد والثلج على المناطق الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها احيانا في بعض المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-2 مئوية ليلا وبين 2-7 مئوية نهارا.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المصحوبة بالرعد احيانا مع احتمال تساقط البرد على بعض المناطق وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-9 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المصحوبة بالرعد مع احتمال كثافة الهطول احيانا وتساقط البرد على بعض المناطق وتساقط الثلج على الاماكن الجبلية وتكون ضباب أحيانا في بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-9 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا وبين 7-3 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة المصحوبة بالرعد احيانا مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق وانقطاع الهطول الى المساء تدريجيا وتكون ضباب في بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-10 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة المصحوبة بالرعد مع احتمال كثافة الهطول احيانا وتساقط البرد على بعض المناطق وتساقط الثلج على الاماكن الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا وبين 3-5 مئوية ليلا وبين 5-9 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.