باكو، 10 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 11 أبريل الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر على بعض المناطق الى الليل وتكون ضباب صباحا في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-11 مئوية ليلا وبين 15-19 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد في بعض المناطق وتساقط البرد والثلج لدى المناطق الجبلية وتكوّن ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 11-14 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا وبين 3-8 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد وتساقد البرد والثلج على المناطق الجبلية في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد طول اليوم مع احتمال تساقط البرد والثلج لدى المناطق الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد ليلا ومساء في الغالب مع احتمال تساقط البرد في بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 7-12 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد ليلا ومساء في الغالب وتساقط البرد والثلج لدى الاماكن الجبلية وتكون ضباب أحيانا في بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 7-11 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا وبين 3-7 مئوية ليلا وبين 14-18 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد مساء على بعض المناطق وتكون ضباب في بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 11-14 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد في الغالب وتكون ضباب في بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 11-14 مئوية ليلا وبين 17-21 مئوية نهارا وبين 7-9 مئوية ليلا وبين 15-18 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.