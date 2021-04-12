باكو، 12 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 13 أبريل الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر قصير الأمد على بعض المناطق في النصف الاول من اليوم وتكون ضباب ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-11 مئوية ليلا وبين 15-19 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 763 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة ليلا وبين 45-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد مع توقعات أمطار غزيرة على بعض المناطق وتساقط البرد والثلج لدى المناطق الجبلية وتكوّن ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا وبين 2-7 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد بدء من النهار في بعض المناطق وتساقط البرد وانتقاله الى الثلج مساء على المناطق الجبلية في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-10 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد طول اليوم مع احتمال الانتقال الى المطر الثلجي والثلج على بعض المناطق وتساقط البرد لدى المناطق الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 2-7 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد في الغالب مع احتمال تساقط البرد في بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 7-10 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد في الغالب ومن المتوقع كثافة الهطول على بعض المناطق وتساقط البرد والثلج لدى الاماكن الجبلية وتكون ضباب أحيانا في بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-10 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية نهارا وبين 3-8 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد صباحا ومساء على بعض المناطق وتكون ضباب في بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد في الغالب ويتوقع جو غير ممطر نهارا وتكون ضباب في بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 7-11 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا وبين 5-9 مئوية ليلا وبين 13-17 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.