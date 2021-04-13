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    إعلاميون يزورون محافظتي جبرائل وقوبادلي

    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [١٥‎:١٠]

    باكو، 13 أبريل (أذرتاج)

    نظمت وزارة البيئة والثروات الطبيعية زيارة الاعلاميون الى محافظتي جبرائل وقوبادلي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان ممثلي الاعلام سيتفقدون اولا مساحات غابية وخضراء تم تدميرها في قريتي بويوك مرجانلي واميروارلي في محافظة جبرائل. ثم يشاركون في حفل زرع اشجار في مساحة غابية تم تدميرها من قبل الوحشيين الارمن. الهدف من الزيارة هو تفقد الغابات والمحميات المدمرة والانهر واماكن الثروات الطبيعية الاخرى.

    قال مسئول الوزارة ان الاعلاميين سيشاركون ايضا في إطلاق الاسماك المستزرعة الى نهري بركوشاد وهكاري.

     

    AZERTAG.AZ :إعلاميون يزورون محافظتي جبرائل وقوبادلي
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